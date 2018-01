Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anuntat astazi ca partida amicala dintre Romania si Suedia se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. Primul amical al din 2018 al "tricolorilor" are loc pe 27 martie, contra Suediei, iar oficialii FRF au anuntat ca stadionul "Ion Oblemenco" va fi gazda. Primaria municipiului Craiova…

- Meciul amical Romania – Suedia se joaca la Craiova, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, pe data de 27 martie. Federația Romana de Fotbal, condusa de Razvan Burleanu, a anunțat evenimentul printr-un comunicat pe site-ul oficial, care amintește de vremuri demult apuse: ”Primaria Municipiului și-a dat acordul…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a României cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Româna de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco"…

- Romania va juca pe data de 27 martie un meci amical cu Suedia pe noul stadion din Caiova. Autoritatile locale au trimis Federatiei Romane de Fotbal o adresa prin care si-au dat acordul pentru organizarea partidei.

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida amicala…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost consemnata in ianuarie — locul 39, iar cea mai slaba in lunile aprilie si mai, cand Romania…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania…

- Naționala de Fotbal a Romaniei va susține pe teren propriu un meci amical impotriva Suediei, pe data de 27 martie. Președintele FRF - Razvan Burleanu a anunțat oficial miercuri orașul in care se va disputa partida.

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Razvan Mitroi, directorul de comunicare al Federatiei Romane de fotbal, a comentat numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al primului ministru Mihai Tudose. "Buna dimineața! S-a trezit și premierul ca Romania are de organizat un EURO la fotbal in 2020. Drept pentru care și-a luat un consilier…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…

- Mircea Sandu considera ca e momentul potrivit ca Hagi sa semneze un angajament cu o echipa din strainatate: "Din punctul meu de vedere Hagi trebuie sa plece. El in Romania nu poate sa obtina mai mult decat a obtinut acum, vorbesc de club, ca antrenor de club, a iesit campion. E momentul in care el…

- Nationala de handbal feminin a Olandei a castigat duminica, la Hamburg, medalia de bronz a Campionatului Mondial, dupa ce a invins in finala mica a competitiei reprezentativa Suediei, cu scorul de 24-21 (14-8).

- NORVEGIA FRANTA FINALA CM HANDNAL 2017. NORVEGIA si FRANTA se mai intalnisera și in finala Campionatului Mondial din 2015, in cea a Campionatului European din 2016 și in finala mica a Jocurile Olimpice de la Rio, Norvegia impunandu-se de fiecare data in duelurile cu Franta. NORVEGIA FRANTA…

- Nationala de handbal feminin a Suediei este prima calificata in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a invins, marti, in sferturile de finala ale competitiei, reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 26-23 (13-11). Romania a incheiat pe locul 10. Al doilea meci din sferturi este programat de…

- Cristian Gațu a gasit marea problema la naționala de handbal a Romaniei: ”Ambros n-are comunicare cu echipa”. Tricolorele infrunta, luni (ora 18.30, Telekom), Cehia, in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania. Adversara este o surpriza a competiției. Cehia, care nu s-a calificat vreodata in…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei va evolua in Grupa 4 la la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din 2018. Romania va gazdui acest turneu, anunta frf.ro.Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania va…

- Romania – Moldova, in preliminariile CM 2019 la fotbal feminin. Meciul e marți, de la 11.00, la Mogoșoaia. Reprezentativa s-a reunit luni, 20 noiembrie, informeaza frf.ro. Tricolorele vor juca impotriva selecționatei Moldovei marți, 28 noiembrie, incepand cu ora 11:00, la Centrul Național de Fotbal…

- Naționala de rugby a României a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sâmbata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București, informeaza Agerpres. A fost ultima partida a ''Stejarilor'' din acest…

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sambata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București. A fost ultima partida a ''Stejarilor'' din acest an care așteapta însa cu încredere meciurile…

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sambata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București. AGERPRES/(editor: Adrian Draguț)

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sambata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București. AGERPRES/(editor: Adrian Draguț)

- Adrian Mutu, manager sportiv al Federației Romane de Fotbal, a mers in Italia pentru a vedea situația jucatorilor roman care evolueaza acolo. Mutu a fost și la Firenze pentru a vedea situația lui Ianis Hagi, mijlocașul roman de 19 ani care nu a jucat niciun meci in acest sezon pentru echipa lui Paulo…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Samoa cu scorul de 17-13 (3-10), intr-un meci test disputat sambata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din Capitala. În fața a 6.000 de spectatori, cele doua naționale, angrenate în procesul de calificare la Cupa…

- Ce lecție! Selecționerul echipei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, a facut curat in vestiar dupa calificarea la CM 2018 din Rusia. Antrenorul in varsta de 55 de ani a parasit ultimul cabina, nu inainte insa de strange gunoiul ramas in urma jucatorilor sai, care au obținut, luni seara, biletele…

- Naționala de Fotbal a Italiei a fost eliminata aseara de catre Suedia, in barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ce va avea loc anul viitor. Este pentru prima data in ultimii 60 de ani cand Squadra Azzura nu va fi prezenta la Mondiale. Pasionații de fotbal au reacționat imediat și au…

- Se intampla in Romania. Antrenorul Andrei Enyedi se judeca la FRF cu Avantul Reghin pentru a-și recupera salariul de 92 de lei pe luna. Tehnicianul a reclamat gruparea mureșeana din Liga 3 la Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Romane de Fotbal pentru o datorie de 1.100 de lei, reprezentand…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins aseara reprezentativa Turciei, condusa de Mircea Lucescu (scor 2-0) pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj, intr-un meci amical. Romania a facut un meci bun, impunandu-se prin golurile marcate de Gicu Grozav (min. 42 și 69), jucator care evolueaza chiar…

- Naționala de fotbal a Romaniei conduce reprezentativa Turciei cu scorul de 1-0, la pauza meciului amical care are loc joi seara pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca. Tricolorii au deschis scorul prin Gheorghe Grozav (42), cu un șut deviat de Ozan Tufan, în…

- CS Universitatea Craiova se va intoarce pe propriul stadion la meciul cu Juventus Bucuresti, din etapa a XVIII-a a Ligii I, programat la 18 noiembrie, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal (LPF). Pana in prezent, CS Universitatea Craiova disputa meciurile de pe teren propriu la Severin.Citește…

- Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” al echipei clujene CFR a fost ales pentru amicalul de diseara (ora 20:15), dintre Romania și Turcia, deoarece jucatorii ar trebui sa cunoasca și sa evolueze pe un teren nou, in condițiile in care au fost deja pe Cluj Arena, a declarat selecționerul Cosmin Contra.…

- "Meciurile cu Scotia si Romania vor fi ultimele pentru mine la nationala Olandei", a declarat tehnicianul olandez de 70 de ani. Olanda nu a reusit calificarea la Cupa Mondiala, fiind a treia in grupade calificare, dupa Franta si Suedia. Dick Advocaat a preluat Oladnda in mai, dupa ce a mai pregatit-o…

- Stadionul "Dr. Constantin Radulescu" al echipei clujene CFR a fost ales pentru amicalul de joi dintre naționalele de fotbal ale Romaniei și Turciei deoarece jucatorii ar trebui sa cunoasca și sa evolueze pe un teren nou, in condițiile in care au fost deja pe Cluj Arena, a declarat selecționerul…

- Razvan Itu, vicepresedintele Federatiei Romane de Fotbal, a confirmat, marti, ca meciul dintre Romania si Canada (FedCup, Grupa Mondiala II) se va disputa pe hard, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.

- Managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbl (FRF), Adrian Mutu, a declarat ca spera ca jucatorul care va purta numarul 10 sa onoreze tricoul echipei nationale a Romaniei si sa devina liderul de care au nevoie acum „tricolorii”. Mutu a spus ca isi doreste foarte mult ca Romania sa se califice la…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a lansat in cadrul unui eveniment, noua identitate de brand a echipei nationale, prezentand cu aceasta ocazie si noile echipamente de joc ale primei reprezentative a Romaniei.Blazonul de pe tricoul jucatorilor este o reinterpretare a stemei nationale intr-o maniera moderna,…

- Selecționerul naționalei Romaniei, Cosmin Contra, preia funcția de vicepreședinte la Comisia Tehnica a Federației Romane de Fotbal. Șeful FRF, Razvan Burleanu, a menționat ca și-a dorit ca meciul amical Romania – Turcia, de pe 9 noiembrie, sa se dispute pe noul stadion Ion Oblemenco din Craiova, dar…

- Suceveanul Alex Longher incepe sa devina un obisnuit al loturilor de fotbal echipe de juniori ale Romaniei. Dupa ce a fost convocat si la nationala sub 17 ani, la finele saptamanii trecute Alex Longher a fost titular in partida amicala pe care nationala de fotbal sub 18 ani a sustinut-o cu ...

- Reprezentativa feminina a pierdut cu 3-0 cea de-a treia partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial -Franta 2019, impotriva Italiei. Golurile partidei au fost inscrise de Girelli (51′, 77′) si Bonansea (78′). Pentru reprezentativa Romaniei urmeaza partida de acasa cu Moldova, care se va…

- Cosmin Contra (41 de ani) s-a decis asupra jucatorului caruia ii va incredinta tricoul cu numarul 10 al echipei nationale. Anuntul a fost facut de managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu.

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al Federației Romane de Fotbal, a vorbit pentru FRF TV despre cele mai importante subiecte din acest moment legate de echipa naționala. "Briliantul" n-ar spune nu naturalizarilor: "Nu sunt contra, chiar daca noi, romanii, consideram ca e un lucru rau. Daca va fi un…

- Romania și Turcia, naționala antrenata de Mircea Lucescu, vor disputa un meci amical, joi, 9 noiembrie, la Cluj, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu". Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare bilete pentru duelul cu naționala turca, iar pentru inceput, fanii și le pot comanda online. Cel mai ieftin…

- Cu o datorie suverana de 37,6% din PIB, Romania se afla printre statele cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale. Romania a inregistrat in 2016 o crestere econo­mica record postcriza, de aproape 5%, iar anul acesta se indreapta spre un avans al PIB de 6% - cel mai mare din Uniunea…