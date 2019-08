Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Arsenal Londra a debutat cu victorie in noul sezon din Premier League, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0, formatia Newcastle, potrivit news.ro.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Pierre-Emerick Aubameyang a fost singurul marcator al meciului, in…

- Internationalul englez Harry Kane a reusit o "dubla" pentru Tottenham Hotspur in partida castigata pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 3-1, in fata nou promovatei Aston Villa, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei editia 2019-2020. Oaspetii au condus la pauza…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru Brighton and Hove Albion in meciul pe care echipa sa l-a castigat in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Watford, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei. Andone a inscris in repriza secunda, la doar un minut dupa introducerea…

- Manchester City, campioana en titre a Angliei, a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia West Ham United, sambata, in prima etapa a noii editii din Premier League. Internationalul englez Raheem Sterling a reusit un hat-trick pentru "Cetateni", in minutele 51,…

- ​Arsenal a oficializat transferul atacantului din Coasta de Fildeș, Nicolas Pepe, de la echipa din Ligue 1, Lille. Gruparea londoneza a scris istorie dupa ce a semnat cu jucatorul în vârsta de 24 de ani, potrivit Mediafax.Englezii au platit 80 de milioane de euro pentru aducerea lui…

- Frank Lampard a parasit echipa Derby County, din liga secunda engleza, si a semnat un contract de antrenor pe trei ani cu Chelsea Londra, a anuntat gruparea de pe Stamford Bridge. Lampard a jucat la Chelsea pe postul de mijlocas timp de 13 ani, perioada in care a castigat in special trei titluri si…

- Editia 2019/2020 a campionatului de fotbal al Angliei va debuta in weekend-ul 9/11 august, capul de afis al etapei inaugurale reprezentandu-l meciul dintre Manchester United si Chelsea Londra, programat pe stadionul Old Trafford.

- Spaniolul Pep Guardiola a fost desemnat Antrenorul anului in Premier League, dupa ce a reusit sa castige, pentru al doilea sezon consecutiv, titlul de campion al Angliei cu echipa de fotbal Manchester City, informeaza AFP. Guardiola, care a primit acest trofeu si in sezonul trecut, dupa…