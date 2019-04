Fotbal: Liviu Ciobotariu (FC Botoşani) - Un rezultat de egalitate era echitabil Antrenorul formatiei FC Botosani, Liviu Ciobotariu, a declarat, luni seara, la finalul partidei cu Dinamo, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, ca un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.



"Cred ca meritam un punct dupa aspectul jocului, am avut o posesie buna, ne-am creat situatii de a marca, insa avem probleme mari la fazele fixe. Sunt dezamagit, pentru ca stiam ca Dinamo e o echipa cu un procentaj mare de a marca din faze fixe. Pacat de efortul pe care l-am depus. Suntem dezamagiti, cred ca era echitabil un rezultat de egalitate. Echipa mea a facut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

