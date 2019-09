Fotbal: Jurgen Klopp, desemnat antrenorul anului la Gala ''The Best'' FIFA

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul german Jurgen Klopp (FC Liverpool) sustine ca Manchester City este cea mai buna echipa de fotbal din lume, chiar daca nu a castigat inca Liga Campionilor, pe cand ''coromoranii'' au deja 6 trofee, ultimul cucerit in sezonul trecut, relateaza Reuters. Intr-o conferinta…

- FIFA a anuntat joi fotbalistii nominalizati pentru unsprezecele ideal al anului, care va fi dezvaluit cu ocazia "The Best FIFA Football Awards", ce va avea loc pe 23 septembrie la Scala din Milano, informeaza radioteleviziunea belgiana RTBF. "World11" va fi ales dupa votul a mii de fotbalisti…

- Manchester City a plecat la vanatoare de puncte dupa ce etapa trecuta s-a incurcat cu Tottenham in Premier League, 2-2. Gașca lui Pep Guardiola trecut de Bournemouth, 3-1, in deplasare. Cu un moral bun dupa primele doua etape, cand Bournemouth a strans patru puncte dupa confruntarile cu Sheffield United…

- Pep Guardiola (48 de ani) s-a declarat nemulțumit de faptul ca niciun jucator de-ai lui Manchester City nu a fost inclus in lista FIFA pentru premiul „The Best" - „Cel mai bun jucator al anului". Manchester City și Liverpool se infrunta azi, de la ora 17:00, in Supercupa Angliei. Partida e liveTEXT…

- Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), germanul Jurgen Klopp (FC Liverpool) si argentinianul Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) se numara printre cei zece candidati nominalizati la premiul The Best pentru cel mai bun antrenor din lume in sezonul 2018/2019, scrie agerpres.ro.

- FIFA a anuntat, miercuri, nominalizarile pentru premiul The Best la categoriile “Antrenorul anului in fotbalul masculin” si “Antrenorul anului in fotbalul feminin”, anunța news.ro.La masculin, sunt nominalizati Djamel Belmadi (Algeria, nationala Algeriei), Didier Deschamps (Franta, nationala…

- Nu lipsesc 3 jucatori de la Liverpool și nici duetul Ronaldo - Messi. La antrenori, favorit e Jurgen Klopp, caștigatorul Ligii Campionilor cu același Liverpool. Astazi, forul mondial a dezvaluit nominalizații pentru premiul The Best. Cei mai buni jucatori și antrenori ai anului. Caștigatorii vor fi…

- Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), germanul Jurgen Klopp (FC Liverpool) si argentinianul Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) se numara printre cei zece candidati nominalizati la premiul The Best pentru cel mai bun antrenor din lume in sezonul 2018/2019, a anuntat FIFA. Guardiola a castigat…