Bulevard din Timișoara blocat! Oameni în pericol. FOTO

Un bulevard intens circulat din Timișoara a fost blocat, din cauza pericolului în care s-ar fi aflat trecătorii care mergeau pe trotuarul din fața unuia dintre cele mai cunoscute licee din Timișoara. The post Bulevard din Timișoara blocat! Oameni în pericol. FOTO appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]