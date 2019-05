Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. FC Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Eric de Oliveira (44 - penalty), Andreas Calcan (66) si Denis Dragus (74), urcand pe locul…

- Universitatea Craiova a fost invinsa de FCSB cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', intr-o partida din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (34 - penalty), dupa un fault comis…

- Universitatea Craiova a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sf Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-o partida din etapa a 7-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Cicaldau (57),…

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor. Echipa ant...

- Universitatea Craiova si CFR Cluj au incheiat la egalitate, 0-0, duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Meciul a fost unul disputat, insa cele doua formatii au avut putine realizari. …

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu FC Viitorul Constanta, 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Ambele formatii si-au creat oportunitati notabile de gol, insa niciuna nu a reusit sa concretizeze. FC Viitorul nu i-a…

- In urma cu puțin timp, pe Arena Naționala s-a incheiat partida dintre FCSB București și FC Viitorul Constanța, contand pentru prima etapa a play-off-ului Ligii l de fotbal. Victoria a aparținut constanțenilor antrenați de Gheorghe Hagi, scor 2-1 (1-1), la capatul unei partide electrizante, cu ocazii…

- Maine debuteaza penultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal, cu meciul de la ora 20, dintre Sepsi Sf.Gheorghe și fosta campioana Viitorul Constanța. Formația condusa de Gheorghe Hagi are doar varianta victoriei pentru a ramane cu șanse in cursa pentru un loc de play-off. Mai ales ca in ultima…