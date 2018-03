Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CS Universitatea Craiova va intalni FC Botosani, iar FC Hermannstadt va evolua cu Gaz Metan Medias in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de miercuri, de la Casa Fotbalului.Programul semifinalelor este: FC Hermannstadt (Liga II) - Gaz Metan MediasCS…

- LIVETEXT Liga 1, play-out, prima etapa: Dinamo – Gaz Metan Medias (luni, ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Partida, care se disputa pe stadionul Dinamo, va consemna si debutul lui Florin Bratu ca tehnician in Liga 1, el fiind al treilea antrenor al dinamovistilor din acest sezon, dupa Cosmin Contra si…

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Dinamo 1-0. Oltenii sunt in culmea fericirii pentru calificarea in semifinalele Cupei Romaniei și se considera principalii favoriți la caștigarea trofeului. In ”careul de ași” se mai afla Gaz Metan Mediaș și FC Hermannstadt (Liga 2), iar cea de-a patra semifinalista…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre infrangerea suferita de FCSB in sferturile Cupei Romaniei, 0-3 cu AFC Hermannstadt. Dragomir spune ca steliștii au venit nepregatiți pentru gazonul de la Sibiu și ca jucatorii nu au fost interesați de meci. "Ce s-a intamplat la Sibiu a fost…

- Metalurgistul Cugir a participat la un triunghiular amical la Sibiu, alaturi de formațiile Hermannstadt II (divizionara terța) și Hermannstadt (jucatorii care nu au evoluat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei cu FCSB), partidele disputandu-se pe „Municipal”, unde ieri echipa lui Alex Pelici…

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- Echipa de liga secunda FC Hermannstadt a produs o mare surpriza prin victoria la scor de forfait, 3-0 (2-0), obtinuta in fata formatiei FCSB, joi, pe Stadionul „Municipal” din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

- Gigi Becali, atac la Razvan Burleanu: ”Ii arat eu! O sa-l coste postul! Sa iși ia ghiozdanul și sa plece!”. Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a atact pe prședintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dupa ce acesta nu a dorit ca partida din sferturile Cupei Romaniei, FC Hermannstadt – FCSB sa…

- Meciul dintre AFC Hermannstadt și FCSB, din sferturile Cupei Romaniei, este progamat azi, la ora 14:00, dupa ce a fost amanat din cauza terenului acoperit de zapada. Teodor Birț, președintele clubului din Liga a 2-a, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre starea gazonului de pe stadionul Municipal…

- FC Hermannstadt – FCSB se joaca pe 29 februarie! Gafa organizatorilor, taxata de fani. Incredibil, dar adevarat! Meciul FC Hermannstadt – FCSB, programat, inițial, pe 28 februarie, a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile pentru a doua zi, 1 martie. Numai ca organizatorii partidei de la…

- Craiova, decisa spre semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ”alb-albastrii” vor avea o motivatie…

- FCSB a plecat azi spre Sibiu, unde maine va intalni FC Hermannstadt in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Din lotul deplasat de Nicolae Dica face parte și un tanar mijlocaș central. Este vorba despre Robert Ion, care are 18 ani și a fost luat vara trecuta de FCSB de la Academia de Fotbal Atletico…

- Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre partida pe care FCSB o va juca maine in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, cu Hermannstadt, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.RO. Surpriza insa! Oficialul roș-albaștrilor nu-și dorește ca echipa sa sa se califice in semifinalele…

- AFC Hermannstadt, locul 2 in Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Pro X, miercuri, de la ora 18:30 Interesul pentru meciul de la Sibiu este unul uriaș și s-a iscat un scandal…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- ASTRA-DINAMO LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Astra-Dinamo Click aici pentru a vedea Poli Iasi-Viitorul LIGA 1 programeaza sambata seara, de la ora 19.45, partidele Poli Iasi-Viitorul Constanta si Astra Giurgiu-Dinamo. Practic, Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Programul sferturilor de finala: Joi, 27 februarie 2018 CS Gaz Metan Medias – AFC Astra, ora 20:30, Digi Sport, Telekom Sport Vineri, 28 februarie 2018 AFC Hermannstadt - FC FCSB, ora 18:30, Digi Sport, Telekom Sport, PRO X AFC Botosani – ACSM Politehnica Iasi,…

- Ieri, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018. Iata programul complet al meciurilor: CSU Craiova - Dinamo Bucuresti, Hermannstadt - FCSB, Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu si FC Botosani - Politehnica Iasi. Jocurile din…

- Ce spune Devis Mangia despre meciul Craiova – Dinamo din sferturile Cupei Romaniei. Derby-ul rundei se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, in perioada 27 februarie – 1 martie. Federația Romana de Fotbal va anunța, in curand, ziua și ora de disputare a meciului. Antrenorul Științei a oferit și o…

