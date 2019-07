Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in derby-ul etapei a doua a Ligii I de fotbal. Intr-un meci intrerupt circa 15 minute (din min. 25) din cauza faptului ca antrenorului echipei Dinamo, Eugen Neagoe, i s-a…

