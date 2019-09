Stiri pe aceeasi tema

- Liga a III-a la fotbal programeaza in acest weekend etapa a II-a, in seria I evoluand și reprezentantele Bacaului, Aerostar și CSM. „Aviatorii” vor juca acasa vineri, de la ora 18.00 impotriva celor de la Șomuz Falticeni, iar CSM va evolua in deplasare, sambata de la ora 18.00, la Bucovina Radauți.…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a calificat en-fanfare in al treilea tur al Cupei Romaniei dupa ce a invins astazi, scor 4-0, formația CS Florești. Gazdele nu au avut niciun șut pe spațiul porții, pentru dejeni meciul fiind asemanator unui antrenament cu public. Partida dintre CS Florești și FC Unirea…

- Noua ediție a Cupei Romaniei la rugby a debutat cu doua intalniri (din cele patru programate), una caștigata de gazde, Steaua București in fața celor de la Gloria Buzau, respectiv o victorie a oaspeților, Timișoara Saracens care a invins Universitatea Cluj pe stadionul din Parcul Sportiv Iuliu Hatieganu.…

- De sambata, divizionara C bacauana Aerostar se afla intr-un stagiu de pregatire centralizata la Vatra Dornei. Pe durata cantonamentului montan, „aviatorii” vor susține și doua meciuri de verificare. Primul va avea loc maine, la Vatra Dornei, cu FC Botoșani II, pentru ca sambata, bacauanii sa intalneasca,…

- Noi amicale pentru divizionara C Aerostar Bacau. Dupa ce a dispus cu 4-1 de CSM Bacau, cu 1-0 de Foresta, la Suceava și cu 5-1 pe Sporting Liești, la Odobești, echipa antrenata de Daniel Munteanu s-a impus vineri, cu 5-1 (goluri Nemțanu-2, H. Ilie, Vraciu și Dogaru), la Targu-Neamț, contra gazdelor…

- Divizionarele C bacauane Aerostar și CSM s-au intalnit, azi, in primul amical al verii. Partida, desfașurata pe stadionul „Aerostar”, a dat caștig de cauza gazdelor, care s-au impus cu scorul de 4-1. Pentru „aviatori” au punctat Vraciu (de doua ori), Artenie și Nemțanu, golul nou promovatei fiind realizat…

- Sfantul Parinte papa Francisc, in ziua de 6 iulie 2019, l-a numit episcop romano-catolic de Iasi pe Mons. Iosif Paulet, pana acum decan al Decanatului de Bucovina si paroh la Parohia “Sfantul Ioan Nepomuk” Suceava, din Dieceza de Iasi. Totodata, Sfantul Parinte a acceptat cererea de retragere a episcopului…

- De vineri și pana duminica, Bacaul va gazdui Cupa Romaniei la minifotbal. Organizata de Federația de Minifotbal din Romania și de TNT SC Bacau, competiția presupune un adevarat maraton minifotbalistic, la start aliniindu-se nu mai puțin de 93 de echipe imparțite in 31 de grupe. „Este un eveniment cu…