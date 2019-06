Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru trafic de influenta, a primit solutia magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.…

- Darius Valcov, fostul consilier pe probleme economice al premierului, cere unui complet de cinci judecatori de la Instanta suprema anularea deciziei prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie si rejudecarea procesului de la zero, pe motiv ca primii magistrati…

- Darius Valcov, fost consilier onorific al premierului Viorica Dancila, este așteptat marți la instanța suprema, unde incepe apelul in dosarul in care a fost condamnat in prima instanța la 8 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, spalare de bani și operațiuni financiare sau acte de…

- Radu Mazare a ajuns la sediul instanței supreme pentru a fi confirmat mandatul de arestare din dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanța, la aproape 10 ani de inchisoare. Mazare a fost adus de la Penitenciarul Rahova, transmite Mediafax.Radu Mazare a fost adus, marți, de…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie amanat pentru 11 iunie judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si…

- Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Motorina, dupa ce in prima instanta el fusese condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. In schimb, Radu Nemeș a fost condamnat pentru comiterea a doua infracțiuni, iar pedeapsa lui este…

- Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat definitiv intr-unul dintre dosarele sale de corupție, printr-o decizie pronunțata, luni, de Inalta Curte de Casație și Justiție. Blejnar a fost trimis in judecata in acest dosar, alaturi de fostul șef al Vamilor, Viorel Comanița și de rețeaua de afaceriști…

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie...