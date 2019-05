Daniel Savu, fost ofițer SRI pana in 1999 cand a intrat in PSD, a fost sentator de Prahova, membru al Comisiei de control a SRI si un apropiat al lui Sebastian Ghița, potrivit Rise Project. Și-a dat demisia din PSD in 2016, dar anul trecut a reintrat in partid, nu in Prahova, ci la Organizația PSD Sector 4.

Potrivit CV-ului sau, Daniel Savu este de profesie inginer, absolvent al Facultații de Aeronave București și cu studii la Colegiul Național de Aparare și un Master la Academia Naționala de Informații.

In ziua in care premierul Dancila semna numirea lui in functia de secretar…