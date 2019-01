Stiri pe aceeasi tema

- Lordul drogurilor Joaquin Gruzman, cunoscut ca El Chapo, a platit mita in valoare de milioane de dolari catre ofițeri de poliție in timpul desfașurarii operațiunilor ilegale in Mexic. Procesul intra acum in a treia saptamana de desfașurare, transmite news.sky.com .

- Un martor la procesul liderului cartelului drogurilor din Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a declarat marți ca a platit o mita de milioane de dolari unui subaltern al președintelui ales a mexicului Andres Manuel Lopez Obrador in 2005, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Baronul mexican al drogurilor Hector Beltran Leyva, 56 de ani, detinut din 2014 intr-o inchisoare de maxima siguranta, a murit duminica in urma unei crize cardiace, a anuntat guvernul, citat de AFPpreluata de Agerpres. "Detinutul Hector Manuel Beltran Leyva, cunoscut sub pseudonimul "H", a…

- Seful mafiot mexican Joaquin 'El Chapo' Guzman a inceput un "razboi sangeros" pentru a-si proteja "vastul sau imperiu de trafic de droguri", au afirmat procurorii marti, in deschiderea procesului sau, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Traficantul de droguri in varsta de 61 de ani este vizat…

- La New York incepe astazi procesul mexicanului Joaquin "El Chapo" Guzman, acuzat ca a condus 25 de ani cel mai puternic cartel al drogurilor din lume. Extradat in Statele Unite in 2017, dupa ce a evadat de doua ori in Mexic, este considerat de Departamentul american Antidrog drept cel mai mare traficant…