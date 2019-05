Stiri pe aceeasi tema

- Jimmy Carter, fostul președinte al Statelor Unite, in varsta de 94 de ani, a ajuns de urgența la spital dupa ce a suferit o fractura de sold. "In timp ce pleca in aceasta dimineata sa vaneze curcani salbatici, fostul presedinte american Jimmy Carter a cazut in casa sa din Plains, Georgia", in sudul…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex si sotia printului Harry, a intrat in travaliu, au anuntat luni Palatul Buckingham si Sky News, relateaza Reuters si AFP. Reporterul Sky News, Rhiannon Mills, a declarat ca...

- Sotia noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a cumparat un apartament de lux de la magnatul Oleksandr Buriak, cu mai putin de jumatate din valoarea de piata a acestuia, informeaza Reuters, citând documente oficiale.Zelenski, un actor de comedie și un star TV fara experiența politica,…

- Casa Alba a anuntat marti ca va ataca in apel decizia unei instante care a oprit politica administratiei Donald Trump ce le cerea unor solicitanti de azil sa se intoarca in Mexic si sa astepte acolo derularea procedurilor judiciare, relateaza Reuters. Migrantii latino-americani care solicita…

- Fabiana Rosales, soția lui Juan Guaido, președinte interimat autoproclamat și lider al opoziției din Venezuela, va avea miercuri o întâlnire oficiala cu vicepreședintele american Mike Pence, urmata joi de o întâlnire cu prima-doamna a Statelor Unite, Melania Trump, relateaza…

- China nu cedeaza presiunilor americane pentru relaxarea restrictiilor impuse companiilor de tehnologie, inaintea unor noi negocieri programate in aceasta saptamana, a relatat duminica Financial Times, citand trei persoane apropiate discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Reprezentantul…