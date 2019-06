Stiri pe aceeasi tema

- Justitia franceza a validat definitiv trimiterea in fata tribunalului corectional a fostului presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy, urmarit pentru ''coruperea'' unui inalt magistrat al Curtii de Casatie, intr-o afacere dezvaluita in urma unor interceptari telefonice, informeaza miercuri…

- Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru acte de coruptie, intr-o investigatie privind interceptari telefonice, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.

- Sophie Dion, consilier al fostului presedinte Nicolas Sarkozy, a fost retinuta alaturi de fostul presedinte al UEFA Michel Platini, in dosarul de coruptie privind atribuirea organizarii Cupei Mondiale statului Qatar, informeaza Le Monde potrivit news.roIn acest caz, este audiat in calitate…

- "De indata ce volumele vor fi mai consistente, vom avea o rentabilitate care ne va permite sa extindem asamblarea bateriilor si la alte uzine", a declarat Yann Vincent cu ocazia unei vizite la uzina de motoare a PSA de la Tremery (estul Frantei). Referindu-se la alte posibile uzine care ar putea…

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Instanta…

