Fostul presedinte al Ecuadorului, Rafael Correa, cautat de justitia din tara sa, a depus in aceasta vara o cerere de azil in Belgia, unde locuieste impreuna cu familia sa din 2017, informeaza AFP citand doua surse apropiate dosarului. Rafael Correa, presedinte al Ecuadorului din 2007 pana in 2017, a fost somat miercuri de justitia ecuadoriana sa se intoarca in tara sa pentru a fi judecat pentru presupusa implicare in rapirea unui opozant in 2012. El s-a declarat nevinovat si a declarat ca este vorba de "persecutie politica" din partea actualei puteri. Fostul presedinte l-a acuzat deja pe succesorul…