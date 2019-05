Stiri pe aceeasi tema

- Fostul pilot austriac Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a incetat din viata luni, la varsta de 70 ani, a anuntat familia sa, citata de presa din Austria, informeaza AFP. „Cu profunda tristete, anuntam ca dragul nostru Niki s-a stins in pace, luni 20 mai 2019, inconjurat de familia sa”,…

