- Fostul lider secesionist catalan Carles Puigdemont a facut apel joi impotriva interdictiei care i-a fost impusa de a candida la alegerile europene din 26 mai, a anuntat partidul sau ''Impreuna pentru Catalonia'', informeaza AFP. Potrivit deputatului regional Josep Costa,…

- Autoritatile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont sa candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a indicat luni partidul sau, intitulat "Împreuna pentru Catalonia", informeaza Agerpres. Conform acestei formatiuni politice, care a transmis presei…

- „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este principalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters, scrie news.ro.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit…

- Fostul președinte catalan, Carles Puigdemont, care traiește într-un exil autoimpus în Belgia, va candida la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, pe lista partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters.Carles Puigdemont, în vârsta de 56 de ani, a fugit din Spania în…

- Carles Puigdemont, fostul presedinte al guvernului regional catalan, refugiat in Belgia dupa ce risca sa fie arestat in Spania pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, a anunțat ca va candida la alegerile europarlamentare din partea partidului separatist JxCat. ”Cea mai buna modalitate de a continua…

- Fostul presedinte al guvernului regional catalan, Carles Puigdemont, refugiat in Belgia in timp ce este urmarit de justitia spaniola pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, va deschide lista partidului JxCat (formatiunea separatista care conduce executivul catalan) la alegerile europarlamentare…

- Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27…