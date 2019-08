Fostul dictator din Sudan a primit 90 de milioane de dolari cash din Arabia Saudita, spun anchetatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…

- In Romania sunt inregistrati oficial peste 250.000 de someri, iar cateva zeci de mii incaseaza indemnizatie de somaj, cea mai mare fiind de peste 15.800 de lei. Indemnizatia de somaj de 15.824 de lei a fost incasata de un fost director general de societate comerciala, arata Wall Street.…

- Una dintre primele perechi de pantofi sport realizate vreodata de producatorul american Nike a fost vanduta pentru suma de 437.500 de dolari in cadrul unei licitatii online organizate de Sotheby's - un record mondial pentru o pereche de "sneakersi". Modelul "Moon Shoe" era destinat concurentilor…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian.…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…

- Zeci de mii de protestatari au umplut, marti seara, piata Venceslas din centrul Pragai, cerand demisia premierului miliardar Andrej Babis, banuit de conflict de interese si fraude cu bani proveniti din fonduri europene. Potrivit estimarilor organizatorilor, in momentul inceperii protestului…