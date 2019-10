Turcia a lansat miercuri asaltul pregatit de mai mult timp, la numai cateva ore dupa ce Donald Trump a anuntat ca '50 de soldati' americani au parasit 'zona' in siguranta, lasandu-i astfel pe kurzi - considerati de catre Ankara drept o amenintare - expusi. Fostul sef al fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, l-a acuzat pe presedintele SUA de abandonarea aliatilor care, in majoritate grupati in cadrul Fortelor Democratice Siriene (FDS), au avut un rol crucial in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.

'Aceasta politica de abandonare ameninta sa anuleze…