Fosta sefa TAROM a povestit cum i-a ordonat Cuc sa tina la sol avioanele in ziua motiunii: I-am zis ca nu suntem stapani de sclavi

- Premierul a trimis Corpul de control la Transporturi și la Tarom, dupa acuzațiile fostului directorului demis al operatorului Premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor si la Tarom, "in scopul clarificarii aspectelor…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Organizatia Amnesty International acuza Politia din Hong Kong ca a facut uz excesiv de forta in timpul protestelor antiguvernamentale din acest teritoriu si anunta ca exista dovezi clare cu privire la acte de "tortura si rele tratamente" in anumite cazuri, potrivit DPA. "Reactiile violente…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…

- Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul TAROM vor fi concediate, in perioada urmatoare, iar la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi redus numarul posturilor de conducere. "La TAROM, Consiliul de Administratie…

- „Avand in vedere complexitatea situației din Caracal, precum și toate implicațiile sociale, exista doua prioritați clare pe care le voi propune pentru dezbatere in CSAT: 1. Sunt obligatorii și urgente aflarea și comunicarea corecta a adevarului, precum și luarea tuturor masurilor punctuale…