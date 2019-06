Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror din Hâncești a fost atacat azi-dimineața de un necunoscut, informeaza deschide.md. Femeia se îndrepta spre birou, când, la un moment dat, un necunoscut a lovit-o cu un obiect dur, dupa care a fugit, iar acum este cautat de oamenii legii. Procurorul…

- Doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri seara si in cursul noptii, intr-o serie de atacuri care aparent nu au legatura intre ele, a anuntat politia britanica, citata de agentia EFE. Pana in prezent au fost arestate 14 persoane, majoritatea cu varste sub 20 de ani,…

- Bataie ca-n filme, pe o strada din Capitala. La miezul noptii, 6 barbati, inarmati cu bate, cozi de topoare, scuturi improvizate si chiar cu un tomberon, pornesc un scandal monstru pe strada.

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

- Un caz șocant a avut loc in Suedia, acolo unde un copil de numai 7 ani a vazut moartea cu ochii. Minorul a fost atacat de un caine de lupta, in plina strada, iar stapanul animalului nu a facut nimic pentru a-l salva.

- La cateva luni dupa ce a iesit din inchisoare, un individ a atacat o fetita pe strada, in plina zi. A fost atras de telefonul pe care fata il tinea in mana cand se intorcea de la scoala.

- Primarul comunei Albeni, Ionut Stan, s-a aflat miercuri, 17 aprilie, in timpul programului de lucru, cu masina institutiei, pe un teren din municipiul Targu Jiu pe care edilul l-ar fi achizitionat recent.

- Alerta de securitate in Londra, dupa ce patru oameni au fost atacati in weekend cu un cutit, in plina strada. Doua dintre victime se afla la spital in stare critica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani si un tanar de 23 de ani, injunghiati in spate.