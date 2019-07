Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- Poliția Romana face primele precizari in cazul descoperirilor macabre din Olt, acolo unde in curtea unui barbat au fost gasite ramașițe ale unor cadavre. Se pare ca acestea ar fi trupurile fetelor care au disparut in urma cu doua zile.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști…

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Fostul capitan de armata cipriot Nikos Metaxas a primit luni sapte condamnari la inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat la acuzatiile de ucidere a cinci femei si doua fetite, toate cu cetatenie straina, printre care si doua romance, transmite Reuters. Cazul, care a echivalat cu cele mai cumplite…

- Romania este doar la jumatate din capacitate in domeniul agriculturii, dar poate hrani 35 de milioane de oameni prin cele noua milioane de hectare de teren agricol, a afirmat, marti, la un forum de specialitate, Valeriu Steriu, membru in Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la marșul Demnitații de la Brasov, ca iși dorește ca in Romania „sa reușim ca fiii securiștilor noștri sa nu devina securiștii fiilor noștri!” Liderul ALDE a precizat ca „am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun,…

- La o saptamana de la moartea fulgeratoare a creatorului de moda, Razvan Ciobanu, intr un teribil accident rutier in apropiere de Sacele, judetul Constanta apar fel de fel de ipoteze in acest caz. Astazi, la Romania TV, procurorul Dan Voinea a sustinut intr un interviu ca paramedicii SMURD sositi la…

- Dupa identificarea valizelor in care criminalul a marturisit ca a pus trupurile romancelor, ancheta s-a complicat. Autoritatile cipriote cer acum ajutorul celor din Romania. pentru a stabili daca printre victimele din lac se afla intr-adevar si cele trei romance.