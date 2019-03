Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International afirma ca Statele Unite au încalcat legislatia umanitara internationala, omorând civili în Somalia, potrivit BBC, citat de Rador.Armata americana a intensificat folosirea dronelor în Somalia, sub comanda presedintelui…

- O scoala militara din New York frecventata de Donald Trump in adolescenta i-a ascuns dosarele scolare in 2011, dupa cereri insistente ale unor prieteni ai viitorului presedinte al Statelor Unite de a le obtine, a relatat marti Washington Post, citat miercuri de France Presse.Aceste presiuni…

- Donald Trump a transmis, vineri, ca relațiile sale cu Kim Jong-un sunt foarte bune, in ciuda eșecului summit-ului bilateral de la Hanoi, care s-a incheiat mai repede din cauza neințelegerilor dintre cei doi lideri. ”(Sunt) fericit ca m-am intors din Vietnam, un loc fantastic. Am avut adevarate negocieri…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți ca nu crede ca Statele Unite vor lua înapoi armamentul distribuit gruparilor kurde din Siria, dupa retragerea trupelor americane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Într-un interviu pentru postul de televiziune turc NTV, Erdogan…

- Televiziunea naționala rusa a difuzat obiectivele Kremlinului în cazul unei declansari a unei crize nucleare împotriva Statelor Unite, dupa cum explica Reuters. Dmitri Kiselyov, gazda programului principal saptamânal "Vesti Nedeli", a aratat o harta a Statelor Unite, duminica,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite vor incepe sa pregateasca un raspuns militar la incalcarea de catre Rusia a obligațiilor ce ii revin in temeiul Tratatului privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), se menționeaza intr-o declarație a liderului de la Casa Alba, publicata…

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…

- Donald Trump a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura atat timp cat nu obtine satisfactie in privinta finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza Reuters.