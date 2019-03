Fondurile de pensii au taiat masiv din investitiile pe bursa dupa OUG 114. Detinerile au ajuns la minimul ultimilor 5 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca Guvernul vrea ca administratorii de pensii private Pilon II sa investeasca in proiectele dezvoltate in parteneriat public-privat si in infrastructura, „certandu-le” ca nu sunt suficient de implicate in economia reala.

- Anuntul a venit dupa ce, luni, consilierul premierului, Darius Valcov, a afirmat ca randamentul fondurilor a fost sub rata inflatiei in ultimii doi ani, iar randamentul lor este la jumatate fata de titlurile de stat. APAPR a subliniat, marti, ca randamentul mediu este peste rata inflatiei pentru…

- "Sa ne amintim care a fost istoria celor 10 ani de cand funcționeaza asigurarile de pensii din Pilonul II. Contribuția la Pilonul II reprezinta un procent din contribuția individuala la asigurarile sociale (CAS). Acest procent a fost inițial de 2%, și a crescut cu 0,5% in fiecare an, urmand sa fie…

- Fondurile private de pensii au facut o mișcare paradoxala, in 2018, avand in vedere contextul legislativ și relația lor cu statul. Datele Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF) arata ca au retras parte din plasamentele facute in banci și la Bursa și le-au mutat in obligațiuni emise de statul roman.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 47,6 miliarde de lei, la 31 decembrie 2018, in crestere cu 19,7% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Ordonanta care suprataxeaza mediul de afaceri a redus valoarea totala a activelor din pilonul II de pensii in luna decembrie 2018, iar indicatorul de rentabilitate a fondurilor de pensii a ajuns la cel mai mic nivel din istorie, scrie Hotnews.

- Infuzia de bani europeni in Oltenia pe Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) a fost de peste un miliard de euro, din 2007 incoace, atat pentru investițiile in agricultura, cat și pentru investițiile nonagricole dezvoltate in mediul rural cu bani ...

- Eugen Teodorovici, ministrul finantelor publice, a anuntat, marti, intr-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o ordonanta de urgenta si care vor intra in vigoare de la inceputul anului viitor. Comisionul…