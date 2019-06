Fondul american de investiţii Apollo se extinde în Slovenia prin achiziţia grupului Abanka Fondul de investitii al statului sloven (SDH), care se ocupa de privatizari, a precizat ca NKBM a avut cea mai buna oferta. Detaliile tranzactiei vor fi date publicitatii dupa semnarea contractului de vanzare, care ar urma sa aiba loc joi.



"Procesul de vanzare a fost destul de indelungat, transparent si competitiv", le-a declarat jurnalistilor Igor Krzan, presedintele board-ului SDH. In urma tranzactiei, cota de piata a fondului Apollo pe piata bancara din Slovenia va urca la aproximativ 22%.



In schimbul ajutorului de stat de 780 milioane de euro primit de Abanka in 2013…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

