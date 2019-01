Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a tras focuri de arma pe o strada din Bastia, oraș din regiunea Corsica, ranind cinci persoane, printre care și un polițist, relateaza AFP. Barbatul a tras focurile de arma, apoi s-a retras în cladirea în care locuiește, potrivit purtatorului de cuvânt al Prefecturii.…

- Un copil dintr-o familie nevoiasa a fost batut si umilit de doi adolescenti. Nu a existat niciun conflict intre agresori si victima iar localnicii spun ca de multe ori copilul este agresat tocmai fiindca nu are cine sa-l apere. Incidentul a avut loc pe o ulita din satul Crasnaleuca, judetul Botosani.

- Un atac cu cuțitul ce a avut loc joi într-un supermarket din Oslo este considerat de anchetatori drept ”având legatura cu terorismul”, a declarat vineri șeful serviciului de securitate din poliția norvegiana, potrivit Reuters. Atacul a avut loc în centrul capitalei…

- Un adolescent de 17 ani din Bagau (județul Alba), elev la un liceu din Ciumbrud, a fost lovit violent de un alt tanar, in varsta de 16 ani. Totul ar fi pornit de la o fata. Incidentul s-a produs luni in jurul pranzului, in apropierea unei stații de autobuz din Ciumbrud, unde cei doi tineri […] Citește…

- S-au tras focuri de arma in Timiș, in localitatea Beregsau Mare, pentru oprirea a unui grup de hoți, care a spart un magazin Profi. Incidentul a avut loc in noaptea trecuta, supermarket-ului „pradat” fiindu-i cauzat un prejudiciu de 15.000 de lei. Cei trei barbați sunt cunoscuți pentru spargerile de…

- Un barbat de 64 de ani, din Craiova, a fost batut de persoane necunsocute care i-au furat telefonul mobil si ochelarii de vedere. Incidentul a avut loc pe strada Doljului din municipiu, pe data de 13 noiembrie, in jurul pranzului, ...

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma unui atac cu cutitul comis de un barbat in orasul australian Melbourne, relateaza news.com.au. Atacatorul a fost impuscat de politisti si a fost transportat la spital in stare critica.

- Potrivit serifului, 11 persoane aflate in bar au fost ucise, precum si un politist care a intervenit la fata locului. Atacatorul a fost ucis, a adaugat seriful, precizand ca barbatul inarmat a fost impuscat mortal de politie si ca nu a fost numarat printre victime. Multe alte…