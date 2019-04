Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei a vorbit, miercuri seara, despre starea sa de sanatate, explicând ca a trecut pâna acum prin doua intervenții chirurgicale și se pregatește de o a treia și ultima.

- Emilia Clarke a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care i-au pus in pericol viața in urma cu mai mulți ani. Actrița a trecut prin momente critice, in care ii ruga pe medici sa o lase sa moara. „Mama Dragonilor“ din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, așa cum este cunoscuta Emilia…

- Turismul de sanatate a crescut puternic in ultimii trei ani si a ajuns chiar pana la 10% din numarul total al clientilor unor hoteluri din orase mari, precum Bucuresti, Sibiu si Cluj, potrivit unei analize de specialitate, remisa luni AGERPRES. Fie ca este vorba de rude ale bolnavilor internati in spitale…

- Doliu in muzica populara. Un iubit interpret s-a stins din viața intr-un cumplit accident de mașina in Germania. Acesta se intorcea de la un concert, alaturi de doi prieteni. Mașina in are se aflau a fost lovita de un șofer beat, care conducea fara permis."Saban Saulic a avut o cariera de…

- Mihai Constandache, solist de muzica populara și fost concurent la un show culinar, a facut accident de mașina. In automobil se mai aflau sora și matușa lui. Fostul concurent la show-ul Chefi la cuțite, de la Antena 1, Mihai Constandache a fost protagonistul unui accident in timp ce se indrepta spre…

- Interpretul de muzica populara Flron Vasilica a explicat care este starea sa de sanatate in prezent. Artistul a avut probleme in ultima perioada de timp. Florin Vasilica, fiul regretatului cantareț de muzica populara Liviu Vasilica, a fost invitat la o emisiune de la Antena Stras. Artistul a vorbit…

- In mai 2018, la clinica Medas din Bucuresti, falsul medic Matthew Mode i-a facut unei femei operatie de deviatie de sept, iar ea a ramas cu nasul desfigurat, o pleoapa cazuta si atacuri de panica. Femeia in varsta de 60 de ani a fost, pret de un an de zile, pacienta lui Matthew Mode. Strans legat de…

- Cantareața de muzica populara a oferit detalii despre viața sa de studenta la Conservator intr-o emisiune TV. Aceasta și-a dorit foarte mult sa ajunga aici, iar acum este studenta in anul II. „Sunt in anul II la Conservatorul de muzica, la canto clasic, in plina sesiune. Toate le-am luat…