- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat, vineri, la conferința de presa, ca Fabrica de Arme Cugir a pierdut contractul pentru fabricarea pistoalelor Beretta, acesta fiind semnat cu fabrica din Plopeni, unde se creaza astfel aproximativ 300 de noi locuri de munca. Parlamentarul acuza conducerea fabricii…

- Un accident de munca soldat cu ranirea prin impușcare a unui barbat a avut loc in aceasta dimineața, la Fabrica de Arme din orașul Cugir. „O persoana a fost ranita, prin impușcare, in picior. A fost transportata, in stare stabila, la spital. Accidentul s-a produs in poligonul de incercare al fabricii.…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, va depune la inceputul saptamanii viitoare un proiect de lege pentru reintroducerea lecțiilor de educație rutiera la clasele I-IV, in școlile din Romania. Daca proiectul va trece de cele doua Camere și apoi de președintele țarii, agenții rutieri vor merge in școli de…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis ca impreuna cu profesorul dr. Florin Stamatian, a depus un amendament prin care propune ca majorarea salariilor in sanatate (cu excepția medicilor și a asistenților) sa se faca de la bugetul de stat, nu din venituri proprii. Comunicat de presa: „Este un…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anunțat ca un proiect de lege depus de el in domeniul calitații in construcții, a fost adoptat. Acesta spune ca se elimina astfel posibilitatea ca cetațenii care iți cumpara locuințe sa fie amagiți cu practici inșelatoare prin care sunt tentați sa preia imobile care…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, acuza guvernul ca incarca bugetele locale cu noi cheltuieli, fara sa asigure și finanțarea acestora. Este vorba despre trecerea obligativitații de obținere a autorizațiilor ISU pentru cladiri la primarii, o masura extrem de costisitoare. ”PSDragnea aplica o noua lovitura…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis intr-un comunicat de presa ca mult trambițatul program national de dezvoltare locala, cu care PSDragnea ademeste primarii este in blocaj. „Motivul il reprezinta lipsa soluțiilor din partea Ministerului Dezvoltarii la diferențele de costuri, intre 25 și…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a declarat intr-un comunicat de presa, ca formațiunea politica condusa de Liviu Dragnea ”vrea sa oblige poștașii sa lucreze in favoarea partidului, in baza unui protocol incheiat intre Matei Bratianu, lider sindical și PSD”. Mai mult, Roman a declarat ca ” de la preluarea…