"Va spun ca este totala dezinformare. Inca o data, colega din Opozitie e o doamna blonda pe aici care vorbeste mult si nu stie despre ce vorbeste. (...) Eu va spun asa: comisia tocmai si-a prelungit activitatea cu inca trei luni de zile. Asta nu inseamna ca, daca se va da o OUG care vizeaza articole din Codul penal, din Codul de procedura penala, comisia nu va lucra. Ordonanta este cu treaba ei, isi urmeaza parcursul cu venirea in Parlament si discutarea. Comisia speciala are in lucru cel putin Codul penal si Codul de procedura penala, Legea executarii pedepselor. Asteptam si noi saptamana…