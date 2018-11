Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune despre starea de sanatate a lui Florin Busuioc. Medicul care il supravegheaza pe prezentatorul tv a oferit primele declarații, dupa ce acesta a stat la Terabie Intensiva mai multe zile. La o saptamana de la interventia salvatoare de montare a stentului, dr. Paul Trasca este la curent cu…

- Starea de sanatate a lui Florin Busuioc s-a ameliorat. Prezentatorul "Meteo" de la Pro TV se afla la terapie intensiva, iar medicii din Capitala au ajuns la concluzia ca ar putea avea nevoie de un al doilea implant de stent. Florin Busuioc, actor si prezentator la Pro TV, a fost operat in cursul noptii…

- Florin Busuioc, îndragitul actor si prezentator de la Pro TV, se afla în continuare internat la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, din Bucuresti, dupa ce saptamâna trecuta a fost operat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova,

- Sora lui Florin Busuioc a facut primele declarații despre starea de sanatate a actorului. Raluca Iorga a transmis aseara un mesaj pe conturile de socializare in care a dezvaluit cum se simte fratele sau. Raluca Iorga, sora lui Busu, a ținut sa mulțumeasca tuturor pentru gandurile bune și a transmis…

- Actorul și prezentratorul meteo de la Pro TV Florin Busuioc a fost operat în cursul noptii de marti spre miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a suferit un infarct pe scena. Miercuri, omul de televiziune a fost transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- A aparut ultima imagine cu Florin Busuioc, inainte de spectacolul de la Craiova, unde actorul a facut infarct dupa un spectacol. Unul dintre colegii sai a publicat fotografia pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj. „Ieri, i-am facut lui Busu o poza inainte de spectacol. eu radeam,…

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul…

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Actorului Florin Busuioc i-a fost montat un stent, iar acesta este in afara oricarui pericol,…