- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, dupa audierea maraton de la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca ca a vorbit despre „o serie de chestiuni din spațiul public ale unor foști beneficiari, jurnaliști, o parte ne cultivau cu insistența, foști colaboratori…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, nu va "deAYerta" A®n Comisia parlamentarAƒ pentru controlul SRI toate secretele serviciului, afirmA¢nd cAƒ merge la audiere "pentru cAƒ a fost chemat".

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a sustinut, astazi, in Senat proiectul de lege privind trecerea a aproximativ 14.000 de hectare din fond forestier, grupa I funcționala, vegetație forestiera cu funcție speciala de protecție, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a ramas fara diploma de la SRI dupa ce o ancheta interna a dezvaluit ca ministrul a primi note la trei materii chiar daca nu s-a prezentat la examene. In plus, Teodorovici nu a susținut examenul de certificare a competențelor, se mai arata in concluziile verificarilor…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Deputata Andreea Cosma reactioneaza dupa interviul acordat de fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala. Dupa ce fostul magistrat a recunoscut ca a avut o relatie cu Andreea Cosma, dar ca totul a fost initiat de ea, actuala deputata vine cu noi dezvaluiri, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO."Mircea…

- Fostul sef al SRI, George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiati la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, urmand ca si fostul adjunct al serviciului Florian Coldea sa fie audiat pe 6 martie. Dupa 6 ore de audieri, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a spus ce s-a discutat cu…

- Comisia parlamentara de control a activitații SRI il audiaza marți pe George Maior, fostul director al serviciului secret din perioada 2006-2015, pe tema acuzațiilor de implicare a SRI in justiție, politica și mass-media

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a confirmat, luni, la Parlament, faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, el precizand ca toti cei care au experienta in domeniul…

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

