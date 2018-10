Uniunea Nationala a Notarilor a organizat, zilele trecute, un concurs pentru schimbarea sediului profesional al notarilor din mediul rural in municipiul Iasi. La examen nu a pierdut ocazia sa se prezinte si fiul ministrului Justitiei, Ionut Alexandru Toader. Desi a obtinut a treia nota, Toader a fost declarat respins. Singura care a obtinut transferul din mediul rural in municipiul Iasi este Roxana-Adiana Cojocaru, cea care are sediul declarat in Schitu Duca. Aceasta a obtin (...)