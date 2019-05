Stiri pe aceeasi tema

- BNR isi deschide portile! Palatul Vechi al Bancii Nationale poate fi vizitat de public gratuit. 139 de ani de la infiintarea BNR. Palatul Vechi al BNR din Bucuresti, precum si sucursale regionale si agentii ale BNR din teritoriu vor putea fi vizitate miercuri, cand Banca Nationala sarbatoreste…

- Cu peste 120 de participanți din București, Bacau, Oradea, Sibiu, Constanța, Turda și Iași, FIT 2019 promite sa aduca bucurie spectatorilor, prin punerea in scena a 13 spectacole de comedie, unul mai antrenant și mai incitant decat altul. Pe langa aceste acte cultural-artistice, organizatorii au pregatite…

- Psichology Hub, comunitate de psihologi si psihoterapeuti care dezvolta impreuna o serie de programe educative, de constientizare sociala si de dezvoltare personala accelerata, menite sa genereze o schimbare de mentalitate in Romania, anunta prima editie a Zilei Psihoeducatiei, pe 22 martie 2019.…

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolti in 2019? Future Makers sprijina tinerii interesati de antreprenoriat prin ateliere, program de incubare, mentorat, conectare internationala si premii totale de 20,000 euro. Aplica pe www.futuremakers.ro pana pe 2 iunie. Pe 5 martie am lansat…

- In zilele de 2 și 3 martie 2019, Universitatea Babeș-Bolyai a gazduit a treia competitie regionala de robotica. In cadrul evenimentului organizat de Asociația „Nație Prin Educație”, 34 de echipe de elevi pasionati de robotica s-au intrecut pentru a prinde un loc in finala campionatului ,,BRD FIRST…

- Alegeri parlamentare si un referendum consulativ, in Republica Moldova Foto. radiochisinau.md. Aproape 3 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt chemati azi sa voteze noul Parlament. Favoritul sondajelor este Partidul filo-rus al Socialistilor, iar analistii anticipeaza ca parcursul…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.