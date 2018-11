Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa spunem NU corupției” este titlul proiectului prezentat marți, 13 noiembrie, de Consiliul Județean Sibiu, in cadrul unei sesiuni publica alaturi de reprezentanții Transparency International Romania, partener in cadrul proiectului. Read More...

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, fac, miercuri, 13 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor...

- O inițiativa faina! Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Consiliul Județean Sibiu lanseaza catre unitațile de invațamant, catre artiști, organizații de tineret, dar și catre publicul larg un apel la urari pentru Romania, la implinirea unui secol de existența. Read More...

- Pe pagina oficiala de internet a Ministerului Apararii Nationale, la Sectiunea Transparenta decizionala, a fost postat, pe 5 octombrie, un proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniuol privat al staului a unor constructii si amenajari la terenuridin cadrul unor imobileaflate…

- Peste 100 de politisti efectueaza miercuri, in Capitala, controale la 18 santiere, verificand respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor. Potrivit Politiei Capitalei, va fi verificata legalitatea functionarii acestor santiere, daca persoanele care desfasoara activitati au incheiate…

- In urma solicitarilor Consiliului Județean Sibiu privind dotarile suplimentare necesare la Spitalul Clinic Județean Sibiu in vederea Summit-ului european ce va avea loc la Sibiu in 2019, Ministerul Sanatații a decis transferarea de fonduri in valoare totala de 2.427.000 lei, ceea ce reprezinta aproximativ…

- Jandarmeria Romana a organizat, luni, o demonstrație pentru a prezenta materialele folosite la protestul din 10 august. Prezentarea vine la solicitarea ministerului Afacerilor Interne, dupa ce mai multe persoane au expus, in mediul online, fotografii cu rani deschise, care ar fi fost provocate de muniția…

