Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj s-a autosesizat dupa articolul aparut in GdS in data de 15 octombrie 2019, cu titlul „Angajatii de la fabrica de confectii din Calafat, fara salarii de doua luni“. Unii angajati de la firma de confectii Maglierie Cristian Impex SRL au sesizat la GdS faptul ca nu si-au luat salariile de doua luni. Platile restante sunt pentru salariile aferente lunii august. Dupa publicarea articolului in GdS, ITM Dolj a trimis o echipa de control la fabrica de confectii din Calafat. „Ne-am autosesizat dupa ce am vazut articolul din Gazeta de Sud. Nu exista nicio sesizare…