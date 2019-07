Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general susține ca nu se dorește reformarea PSD și ca declarațiile legate de reformarea PSD și lecția invațata prin pierderea europarlamentarelor este doar un teatru. In realitate, toate acțiunile și deciziile din PSD sunt lucruri dinainte stabilite, iar toate consultarile din partid sunt…

- ​Gabriela Firea a declarat ca intra în competiția interna pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în „direcția buna” pentru PSD și se teme ca partidul va pierde alegerile prezidențiale și cele locale și parlamentare de anul viitor. ”Am spus trei ani ca nu…

- Declarații șoc facute de primarul general la prima apariție medicala de dupa ultima operație. Gabriela Firea susține ca mulți s-au bucurat de afecțiunea din cauza careia a ajuns pe masa de operație. Mai mult, Firea spune ca mulți i-au intrebat pe apropiații ei daca este adevarat ca sufera de o boala…

- A curs cu unanimitati la conferinta PSD Mehedinti la care a fost prezenta si Viorica Dancila. Pe langa voturile care s-au incheiat cu „niciun vot impotriva”, mai ales dupa ce unul dintre vorbitori s-a autodeclarat „unul care sunt adeptul democratiei”, discursurile au fost presarate cu nenumarate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va sprijini PSD in campania pentru alegerile prezidentiale, dar nu ar fi de acord ca social-democratii sa desemneze un candidat fara sanse. "Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD-ul (...). Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca primariile au bugetele mult mai mici decat li s-a promis la inceputul anului, aflandu-se intr-un ”faliment nedeclarat”. Firea spus că s-a ajuns să nu poată fi asigurată funcţionarea curentă, iar facturile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dispus ca Politia Locala sa verifice santierele, locurile de joaca, panourile publicitate si copacii din parcuri, pentru a diminua riscurile producerii unor incidente, in conditiile in care Bucurestiul se afla sub atentionare Cod galben de vijelii…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, vorbeste in premiera despre probleme pe care primarul general al Capitalei le-a avut in PSD, dupa scandalul cu Liviu Dragnea."Dupa parerea mea, in ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Capitalei care sa fie mai…