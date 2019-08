Firea a semnat contractul pentru park&ride la intersectia Pantelimon-Vergului. Cand va fi gata

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru constructia unei parcari de tip park&ride in sectorul 2 al Bucurestiului, la intrersectia dintre soseaua Pantelimon si strada Vergului.



Obiectivul de investitii face parte din proiectul "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Sos. Pantelimon si Sos. Iancului", transmite Primaria Bucuresti intr-un comunicat remis Ziare.com.



"Dupa aproape 7 ani de cand trebuia construita aceasta parcare de tip park&ride, am facut, impreuna cu specialistii Primariei Capitalei si ai constructorului, toate demersurile astfel…