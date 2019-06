Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla printre favoriți in cursa pentru președinția Consiliului European, lucru menționat intr-un articol aparut in prestigioasa publicație britanica Financial Times. Peste o saptamana, la Bruxelles, va avea loc summit-ul Consiliului European, acolo unde liderii…

- În prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna atât Comisia Europeana, cât si Consiliul European vor avea noi sefi, pe baza rezultatelor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, conform digi24.ro. Alaturi de Klaus Iohannis, Financial…

- Europa alege un nou lot de presedinti ai UE si nu exista nimic asemanator cu simbolurile unei încoronari pentru Franta si Germania, pentru a arata lumii cât de apropiata este relatia lor - si cine mai exact se afla în partea de sus. Atunci când generalul Charles de Gaulle l-a…

- Liderii din Polonia, Slovacia, Ungaria si Cehia – Grupul de la Visegrad - vor discuta joi, la Budapesta, privind posibili candidati pentru posturile cheie din UE, un semn al coordonarii intre statele din Europa de Est, transmite Reuters potrivit news.roStatele membre UE trebuie sa aleaga presedinti…

- In cadrul reuniunii, discuțiile vor viza evaluarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai a.c. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene vor avea, de asemenea, o discuție preliminara cu privire la candidatii care urmeaza sa fie desemnati in conducerea instituțiilor…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre provocarile si prioritatile UE in perspectiva urmatorilor ani. Agenda actuala a fost convenita in iunie 2014 de Consiliul European si a fost transpusa in cele 10 prioritati politice ale Comisiei Juncker. "In momentul preluarii mandatului, spuneam…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…