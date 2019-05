Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Mano a Mano'', regizat de Louise Courvoisier (Franta), a fost declarat joi marele castigator al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, conform site-ului oficial al competitiei. Premiul al doilea a fost castigat…

- Inainte de inceperea turneului de la Roland Garros, Simona Halep a acordat un interviu publicației The Telegraph și a vorbit printre altele și despre jucatoarele tinere din circuit care au impresionat in ultima perioada. Abundența de tinere talentate din circuitul feminin o face pe Simona Halep sa iși…

- Claudia Iosif a povestit pe contul de socializare, cum a fost injurata și jignita in ultimul hal de un taximetrist, dupa ce aceasta a rfuzat sa ii plateasca omului 40 de lei, pe o cursa de 10 lei.Iubita artistului a spus ca il va reclama cu siguranța pe taximetrist. „Nesimtirea nu mai are limite. Am…

- Marea Britanie s-a clasat pe ultimul loc la Eurovision 2019, dar organizatorii au anunțat, joi, ca scorul obținut de aceștia a fost micșorat cu inca cinci puncte din cauza unei erori de calcul. Piesa "Bigger Than Us", interpretata de Michael Rice, a obtinut 16 puncte dupa primul calcul, dar organizatorii…

- Kendall Jenner, cel mai bine platit model din lume, s-a desparțit de Ben Simmons dupa peste un an de relație. Supermodelul de 23 de ani și baschetbalistul de la Philadelphia 76ers, de 22 de ani, au inceput sa iasa prima data in martie 2018, dar zilele trecute au decis sa ia o pauza, scrie Page Six.…

- Regizorul, scenaristul si producatorul roman Catalin Mitulescu a fost selectat in juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului. Alcatuit din doua femei si trei barbati…

- Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a nascut la Sovata si locuieste in prezent la Budapesta, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii evenimentului. Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje…

- „Azi, PNL ofera in fiecare zi dovezi ca nu mai reprezinta liberalii. PNL și-a pierdut busola. Din partidul elitelor, al promovarii drepturilor și libertaților cetațenilor, PNL-ul de azi e un partid lipsit de substanța politica, lipsit de orice fel de principii”, precizeaza ALDE Sibiu, vineri, 15…