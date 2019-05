Actrita Diane Keaton spune ca este ''cu adevarat norocoasa'': in cei 50 de ani de cariera a filmat cu cineasti importanti, a fost recompensata cu un Oscar si nu s-a simtit ''niciodata hartuita'', scrie AFP.



Actrita americana in varsta de 73 de ani continua sa primeasca roluri care o pasioneaza precum cel din pelicula ''Poms'', care va avea in curand premiera, si nu se gandeste sa se retraga din activitate.



In total, Diane Keaton are 68 de pelicule in filmografie dupa debutul la Hollywood in ''Lovers and Other Strangers''…