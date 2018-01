Stiri pe aceeasi tema

- Peste aproape sapte luni, Betty Salam va deveni doamna Visanescu. Fata cea mare a cunoscutului manelist se va casatori civil cu alesul inimii sale, Catalin Visanescu. Astazi, in cadrul unei emisiuni TV a fost facuta publica o poza de colectie cu Betty si logodnicul ei in care apar imbracati ca-n ziua…

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt constienti de frumusetea rapitoare a fetitei lor, asa ca astazi au luat o decizie importanta. Victoria poate fi gasita de acum inainte pe retelele de socializare, pe contul ei propriu.

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Lumea manelelor se pregatește pentru unul dintre evenimentele care, cu siguranța, va fi de pomina pentru cei din acest domeniu. Iar asta pentru ca fiul unuia dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi se pregatește sa faca pasul cel mare.

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Bianca Rus a luat o decizie importanta la inceput de an.Bruneta a ales o metoda inedita pentru a scapa de kilogramele in plus. Aceasta nu vrea sa iși micșoreze stomacul. Bianca Rus vrea sa isi puna un balon gastric cu ajutorul caruia vrea sa slabeasca peste 30 de kilograme. „Imi doresc tare mult sa…

- Florin Salam isi canta durerea in noua melodie, lansata azi. Dupa jumatate de an de pauza, celebrul manelist si-a varsta amaraciunea in versuri, vorbind astfel despre problemele familiare pe care le-a avut in ultimele luni. Fiica lui, Betty Salam, a plecat de acasa si nu mai vorbeste cu tatal ei. De…

- Fiica lui Florin Salam si iubitul ei, aniversare cu surprize! Sunt de 3 ani impreuna, dar se iubesc ca in prima zi! Betty si Catalin Visanescu isi arata iubirea ori de cate ori au ocazia. Nu asteapta un moment special pentru asta.

- Fiica lui Florin Salam, Betty Salam, sarbatorește trei ani de cand formeaza un cuplu cu Catalin Vișanescu. Betty Salam se iubește c u Catalin Vișanescu, un tanar care a avut 130 de kilograme , de trei ani. Betty și Catalin au stabilit deja data nunții , semn ca relația dintre ei este una cat se poate…

- Betty și Catalin Vișanescu, viitorul ei soț, au vorbit in cadrul emisiunii "Star Matinal" despre planurile lor de nunta. Artista a dezvaluit data nunții, cum va arata rochia și ce rol va avea tatal ei in marea zi.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat într-un interviu acordat AGERPRES ca este revoltat de situatia de la canotaj, unde trei sportive din barca de 8+1 s-au retras anticipat din activitate dupa câstigarea medaliilor de aur la Campionatele

- Betty Salam a dezvaluit cum isi petrece tatal ei Craciunul – primul dupa despartirea dureroasa de cea de-a doua "sotie", Roxana Dobre. Marturisirea asteptata cu sufletul la gura de multi prieteni si fani de-ai manelistului a fost facuta intr-un live pe o retea de socializare de-ale artistei. De asemenea,…

- Betty Salam petrece primul Craciun in calitate de logodnica a lui Catalin Visanescu, barbatul in bratele caruia si-a gasit linistea dupa moartea mamei sale. Mai mult, fiica lui Florin Salam s-a mutat de cateva luni de acasa ca sa locuiasca impreuna cu viitorul sot. Astazi, vedeta si-a surprins fanii…

- Altfel, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an pe 22 decembrie. La petrecerea organizata pentru micuta a participat si nasul acesteia, care a transmis un mesaj emotionant. Roxana Dobre, prima reactie dupa despartirea de Florin Salam. Cu cine a fost surprinsa in…

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Ramasa singura, dupa ce logodnicul ei, Catalin Visinescu, a plecat in Spania, Betty a luat un taxi cand a iesit in oras. Ei bine, la scurt timp dupa ce s-a urcat in masina, fiica lui Florin Salam a avut parte de o surpriza inedita. Taximetristul a inceput sa danseze cand a auzit o melodie, iar artista,…

- Dupa marea despartire a manelistului, se pare ca si Betty Salam este singura in pragul sarbatorilor de iarna. Fiica lui Florin Salam asteapta Craciunul, de data aceasta fara sa fie alaturi de iubitul sau Catalin Visanescu.

- Un necaz nu vine niciodata singur! Dupa scandalul izbucnit odata cu plecarea Roxanei Dobre de acasa, Betty Salam trece printr-un nou necaz. Fiica lui Florin Salam este hartuita de un barbat, iar iubitul ei nu a putut suporta sa vada cum este jignita adolescenta si a luat foc.

- Fiica lui Florin Salam trece printr-o perioada destul de tensionata dupa ce s-a tot speculat ca Roxana Dobre ar fi plecat din locuinta manelistului. Ei bine, Betty Salam a simtit nevoia de o evadare, asa ca a plecat la munte cu iubitul ei.

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Mai mult de atat, carcotasii spuneau ca bruneta n-ar fi plecat cu mana goala de acasa, ci ar fi luat cu ea 500.000 de euro, respectiv jumatate de milion de euro, scrie wowbiz.ro. Citeste si SOC in LUMEA MANELELOR. Roxana Dobre ar fi fugit de acasa cu fostul iubit. Se spune ca a plecat cu tot…

- Logodnicul lui Betty Salam a facut primele marturisiri despre ruptura dintre Roxana Dobre si viitorul sau socru. Catalin Visanescu e surprins de cat de rau au degenerat lucrurile si, in ciuda faptului ca stia ca sunt unele probleme in cunoscutul cuplu, el nu se astepta la asa ceva, mai ales ca la mijloc…

- Zvonul ca Florin Salam s-ar fi despartit de Roxana Dobre a socat pe toata lumea, mai ales pe cei care ii cunosc si stiu ca se iubesc mai mult ca oricand. Din fericire, cei doi sunt impreuna si se bucura de cele doua fetite pe care le au impreuna.

- Vestea ca Florin Salam și Roxana Dobre s-ar fi desparțit i-a luat pe toți prin surprindere, cu atat mai mult cu cat cei doi par, de ani buni deja, a fi suflete pereche, iar manelistul spune, de fiecare data cand are ocazia, ca bruneta i-a oferit liniștea de care avea nevoie.

- Majestatea Sa Margareta, a decis sa nu foloseasca titulatura de Regina atata timp cat Romania este republica. Fiica cea mare a regelui Mihai va avea denumirea de Majestataea Sa Margareta, Custode al Coroanei. Acesta este un titlu pe care chiar regele Mihai i l-a oferit personal.Dupa funeraliile…

- Nu inceteaza sa ne surprinda! Oana Zavoranu se gandeste serios sa isi uneasca destinul de al lui Alex Ashraf si intr-o moschee. Marturisirile despre ceremonia religioasa musulmana si convertirea la Islam vin la scurt timp dupa ce s-a aflat de nunta ei care a avut loc in mare secret, iar nasi au fost…

- Betty Salam este in al noualea cer. Fiica lui Florin Salam așteapta cu nerabdare anul 2018 pentru a deveni soția iubitului sau Cataln. Aceasta va deveni majora și și va uni destinul cu alesul inimii sale.

- Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei si a dezvaluit, la o emisiune tv, ce pas important a facut impreuna cu Catalin Vișanescu. Cei doi s-au mutat impreuna intr-un apartament, iar Betty Salam a vorbit și despre cand și-au programat nunta. Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC.…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu. Cei doi au facut un nou pas in relația lor. Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, Catalin Vișanescu, care a avut 130 de kilograme la un moment dat . Fiica lui Florin Salam a dezvaluit, la…

- Betty Salam si iubitul ei, Catalin, si-au facut deja planurile de nunta! Mai intai va avea loc cununia civila, la anul, care va fi o premiera in show-bizul de la noi pentru ca va fi serbata....o data cu majoratul fiicei lui Florin Salam!

- O mireasa dintr-un orașel american a avut parte de o nunta extrem de emoționanta. Nu faptul ca a imbracat rochia de mireasa a facut-o sa planga, ci scrisoarea pe care tatal ei a scris-o. Barbatul a murit cand ea avea doar opt ani, insa s-a asigurat ca va fi alaturi de fiica lui in ziua cea mare. Emily…

- O mireasa a avut parte de un moment deosebit de emoționant la propria ei nunta. Cu toate ca și-a pierdut tatal, tânara i-a putut asculta sfaturile în continuare, caci acesta i-a lasat o scrisoare înainte sa moara și a rugat-o sa o deschida în ziua nunții. "Tu…

- Regimul de la Phenian a înlocuit, joi, toate trupele aflate la frontiera, dupa dezertarea unui militar nord-coreean prin zona demilitarizata, aflata la frontiera cu vecinii sud-coreeni. Informația a fost oferta de o sursa din cadrul serviciilor de informații sud-coreene.

- Lumea a fost șocata sa-l vada pe Cornel Palade fotografiat in spital, cu mai multe vanatai pe fața. Imaginea a fost postata chiar de fiica sa, marți seara, pe Facebook. Ada a ținut din start sa anunțe ca totul „Este totul in regula”, pentru a-i liniști pe fani. Ulterior, fiica actorului a dat de ințeles…

- Dupa ce intreaga Romanie l-a dat disparut, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta fotografii exclusive cu "Regele" Florin Salam. Din nefericire pentru fanii celebrului manelist, Florin este de nerecunoscut si nu pare deloc intr-o forma fizica buna, imaginile fiind ingrijoratoare. ( CITESTE…

- In ultimii ani, Betty Salam a trecut prin fel si fel de perioade, iar silueta ei a fost cea care a avut cel mai mult de suferit. Fiica lui Florin Salam a spus adevarul din spatele acestor variatii de greutate.

- Betty Salam trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii ei de cand iubitul sau, Catalin Visanescu a cerut-o in casatorie. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar recent au vizitat o locatie de vis unde se presupune ca va avea loc mult asteptata nunta.

- Pe internat a fost facuta publica o imagine cu un bilet pe care un invitat la nunta l-a pus in plicul cu darul, scrie libertatea.ro. In loc de bani, acesta a trecut toate cheltuielile pe care le-a facut pentru evenimentul respectiv. Citeste si Caz uluitor in Salaj: Fiica unui procuror…

- Ginerele lui Florin Salam, operat in secret. Intervenția chirurgicala de deviație de sept a avut loc zilele trecute, insa iubitul lui Betty Salam a vrut sa țina totul secret. Acum Catalin se simte bine. Emoții mari pentru Betty Salam și Catalin. Tanarul a fost nevoit sa suporte o operație de deviație…

- O imagine de colecție il infațișeaza pe Florin Salam așa cum arata acesta la inceputurile sale in lumea muzicala. Florin Salam este astazi unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele. Puțini dintre admiratorii sai știu cum arata acesta pe vremea cand incerca sa devina celebru. “I-am cunoscut pe…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Catalin Vișanescu, cu care are planuri de maritiș. Acesta avea, cu ani in urma, multe kilograme in plus. De trei ani de zile, fiica lui Florin Salam, Betty , are o relație cu Catalin Vișanescu . Acesta este un tanar foarte…

- Betty Salam a anuntat ca se va casatori chiar in ziua in care va implini 18 ani. "Va fi o petrecere foarte importanta, cununia va fi de ziua mea", a spus Betty Salam. "La cununie vom fi noi și prietenii noștri apropiați. Doar cununuia civila și majoratul ei vor fi la anul", a completat…

- Betty Salam si Catalin Visanescu au o poveste de iubire emotionanta. Dupa ce in ultima vreme s-a tot zvonit ca fata lui Florin Salam e insarcinata, astazi, Catalin Visanescu a scapat "porumbelul" in timp ce se afla intr-un platou de televiziune. Desi e o diferenta de varsta de 10 ani intre ei, aceasta…

- Sustinatorii gruparii teroriste ISIS promit sa distruga urmatoarea editie a Campionatului Mondial, care va avea loc in Rusia, in 2018. Neymar si Messi sunt protagonistii unui nou montaj foto editat de o grupare care impartaseste viziunea gruparii teroriste. In ultima imagine facuta in Photoshop,…