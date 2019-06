Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, anunta ca social-democratii vor sustine pactul politic propus de presedinte doar in cazul in care "va fi construit in avantajul cetatenilor Romaniei".



"PSD nu cade in capcana presedintelui Klaus Iohannis si va sustine pactul politic propus de acesta, doar daca va fi construit in avantajul cetatenilor Romaniei! Conditiile PSD, transmise deja presedintelui Romaniei, in vederea semnarii unui Acord Politic National, intaresc si ofera substanta unui demers care trebuie sa fie in avantajul cetatenilor", a scris Fifor, vineri, pe Facebook.

…