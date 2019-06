Fifor, întrebare pentru opoziţie: Asta vreţi? Eu cred că nu "Si s-a depus, in cele din urma, moțiunea de cenzura.Nu am vazut insa nicio propunere oficiala de premier din partea Opoziției. Orban? Sa fim serioși... Nu am vazut o propunere de guvern, nume de miniștri, structuri guvernamentale... Despre program de guvernare nici n-are sens intrebam. Nu au program, dar știm ce vor... impozitarea IT-iștilor, ai angajaților din construcții sau din cercetare. Vor sa taie salariul minim și sa reduca numarul de bugetari, adica de medici, de profesori sau de militari... Cam asta vor. Chiar vreți cu adevarat sa veniți la guvernare, domnilor din Opoziție?… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat a consemnat dupa primele patru luni din anul 2019 un deficit de 11,4 miliarde lei, echivalent cu 1,11% din PIB estimat pentru anul in curs. Acest rezultat este cu 70% mai slab fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand minusul finantelor publice in perioada similara…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Am crezut ca este o gluma. Dar nu e. Liberalii au anunțat intr-un mod cat se poate de oficial și de rituos ca au intenția ferma de a taia pensiile speciale și a crește la loc impozitele specialiștilor in IT. Au inceput in mod neașteptat exclusiv cu soluții negative. Acestea…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca “este foarte putin probabil ca Pro Romania sa devina un partener”, Victor Ponta ii raspunde liderului PNL si pune “cruce” unui viitor guvern care sa lase PSD in opozitie inainte de 2020. “Ludovic – sa te scap de dilema : parlamentarii ProRomania NU vor vota un Guvern…

- Fostul presedinte al Consiliului Județean Brasov, liberalul Aristotel Cancescu, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis in care ii cere acestuia sa inceteze „aceasta campanie populista in care implici Justiția și instituțiile statului”. Cancescu…

- "Opoziția iși rupe dinții in fiecare zi atacand PSD, așa cum oștile lui Mohamed Cuceritorul și-au rupt lancile in zidurile Cetații Neamț." Afirmatia ii apartine presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea.Arsene sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "este prima…

- MTS a taiat finanțarea FRT, dar un director și un consilier din minister s-au afișat joi seara, la dineul oficial al intalnirii Franța - Romania, din semifinalele Fed Cup. La prima vedere, prezența la masa oficialilor partidei a directorului Daniel Jianu și a consilierului Andrei Nourescu (acesta din…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…

- „Zilele astea sunt la Viena și, uitandu-ma in jur, nu pot sa nu remarc civilizația și bunastarea, oamenii relaxați și mandri de identitatea lor naționala. Sigur ca sunt clișee, lucruri pe care le tot auzim, dar ma zgandare o intrebare: oare e obligatoriu sa ne resemnam cu aceasta diferența? Cine…