Fifor despre cazul de la Caracal: Poliţiştii nu au ştiut să lucreze pe speţa aceasta Bucuresti, 30 iul /Agerpres/ - Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti ca in cazul de la Caracal politistii nu au stiut sa lucreze, nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz si a existat un sir de erori care a dus la aceasta situatie dramatica. "Politistii nu au stiut sa lucreze pe speta asta. Asta este opinia mea, nu vreau sa acuz deocamdata pe nimeni, este evident ca nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz. Este un sir de erori, un sir de erori teribil care a dus la o astfel de drama. Asa cum spuneati, de la imposibilitatea in 2019 din partea STS sa localizeze precis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

