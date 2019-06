Politia din Georgia, sud-estul Statelor Unite, a difuzat un filmulet cu o fetita nou-nascuta, abandonata inauntrul unui sac de plastic, intr-o zona impadurita, in incercarea de a-i gasi mama. In videoclip se poate auzi cum polițistul incearca sa linisteasca fetita in timp ce o scoate din sacul de plastic, spunandu-i „ce draguta esti”, inainte de […]