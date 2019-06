Fetiță de 7 ani, împușcată de polițiștii care urmăreau un contrabandist Polițiștii maramureșeni au prins, joi, un barbat care circula cu un autoturism radiat și cu numere false de inmatriculare, dupa o urmarire spectaculoasa. Aceștia au tras mai multe focuri de arma pentru a-l captura. Barbatul avea in mașina, pe langa țigari de contrabanda, și pe cei trei nepoți ai sai, potrivit Digi24, o informație pe […] Articolul Fetița de 7 ani, impușcata de polițiștii care urmareau un contrabandist a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in Maramureș! In timpul unei razii, polițiștii de la trupele speciale au incercat sa opreasca o mașina de teren in localitatea Poienile de sub Munte, insa șoferul nu a oprit. Ulterior, a fost o urmarire, in care oamenii legii au tras mai multe focuri in aer și in autovehicul.Din…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, au efectuat marți trei percheziții domiciliare, in județele Brasov si Ialomita, la persoane banuite de contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, au efectuat marți trei percheziții domiciliare, in județele Brasov si Ialomita, la persoane banuite de contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Buzau au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Buzau la un buzoian banuit de detinerea si comercializarea de tigarete in afara antrepozitului fiscal. Activitatile au fost desfasurate in baza mandatelor emise…

- Pentru a scapa de oamenii legii barbatul și-a abandonat mașina plina cu țigari de contrabanda și a luat-o la fuga prin apa. Ulterior, acesta a fost prins în timp ce se ascundea într-o ghereta, în curtea unei societați comerciale.

- Polițiștii suceveni au reușit prinderea unui contrabandiost de țigari dupa o urmarire in trafic și șapte focuri de arma trase in plan vertical. In cursul zilei de luni, un echipaj din cadrul biroului rutier al Poliției municipiului Suceava, in timp ce efectua activitați de supraveghere trafic rutier…

- Un maramuresean in varsta de 63 de ani este cercetat pentru contrabanda, dupa ce politistii de frontiera i-au descoperit in masina tutun de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate, in valoare de 35.000 de lei a fost confiscata de oamenii legii, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Politiei…

- Contrabandist din Pitești, condamnat la 3 ani de inchisoare. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Pitesti, privind pe un barbat de 41 de ani din acelasi municipiu, condamnat la 3 ani si…