- Muzeul National al Țaranului Roman din București sarbatorește inceputul toamnei cu expoziții noi, targuri, concerte și filme, in perioada 12 - 22 septembrie, potrivit unui comunicat.Ca la fiecare inceput de toamna, in preajma sarbatorii Inalțarea Sfintei Cruci, cunoscuta in popor și ca Ziua…

- Ediția aniversara se va deschide oficial duminica, 18 august, cu o gala care va avea loc de la ora 19:00, la Opera Maghiara. În cadrul galei, Ansamblul Popular de Stat din Ungaria va susține în premiera spectacolul „În piața din Cluj”, care deschide noi perspective istorice…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI – eveniment ce va avea loc in perioada 13 – 15 septembrie la Timișoara – aduce și in acest an in fața publicului, o serie de artiști din zona world – music, printre artiștii invitați numarandu-se Bebel Gilberto, Red Baraat, Panjabi MC, 47SOUL, Orange Blossom,…

- Concerte in aer liber, teatru de vara, sporturi de vara sau activitati in aer liber ndash; cam acesta ar trebui sa fie programul unui locuitor din municipiul Constanta, pentru a se simti parte a unui oras port turistic, cu o plaja superba, reabilitata pe fonduri europene.Orasul, an de an, se aglomereaza…

- Ziarul Unirea Alba Iulia Music & Film Festival, 30 august-1 septembrie 2019: filme, concerte, proiecții și invitați speciali Alba Iulia Music & Film Festival, 30 august-1 septembrie 2019: filme, concerte, proiecții și invitați speciali Potrivit unui event creat pe facebook de Primaria municipiului,…

- Urmeaza 10 zile de neuitat in Cetatea Rasnovului la final de iulie. „Fara covor rosu, fara fite, fara isterie, fara breaking news. Filme. Concerte. Prelegeri. Școli de Vara. Competiție de Film Documentar. Dezbateri. Expozitii”. Intre 19 - 28 iulie 2019 se desfașoara „Festivalul de Film si Istorii…

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie.

- Demonstratii de maiestrie, expozitii, concerte si spectacole vor avea loc sambata si duminica, la Timisoara, la Zilele culturii si economiei germane, unde se va desfasura si un targ al institutiilor germane ce poarta marca "Made in Banat", de la care nu vor lipsi noii mestesugari care vor reconstitui…