- In perioada 4 – 8 septembrie 2019 se va desfașura la Alba Iulia și Jidvei o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Inițiat și susținut de compania JIDVEI in urma cu aproape doua decenii, festivalul-concurs a devenit un eveniment național de tradiție, o imagine emblematica…

- Ziarul Unirea PROGRAM „Strugurele de Aur” 2019: Festival Național de Folclor la Alba Iulia și Jidvei. Tineri interpreți participanți și premiile oferite la cea de-a XIX-a ediție Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2019, la Alba Iulia și Jidvei. Tineri interpreți participanți și premiile…

- Au mai ramas doua saptamani pana la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Prilej de sarbatoare, de bucurie și cant, ediția de anul acesta va aduce pe scena Festivalului, la Alba Iulia și Jidvei, artiști indragiți, alaturi de tineri interpreți talentați, dornici…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA vineri dimineața, in Alba, pana la ora 9.00. Vizibilitate sub 200 de metri – Localitațile vizate ANM a emis vineri o atenționare meteorologica COD GALBEN de CEAȚA, pentru județul Alba. In intervalul orar 07:30-09:00, se va semnala ceața cu reducerea vizibilitații local…

- Ziarul Unirea FOTO/ Se afla in plina desfașurare cea de-a VIII-a ediție a Festivalul Național de Dansuri și Tradiții Populare Cugir – Vinerea. Muzica, dansuri populare romanești, expoziții meșteșugarești, jocuri sportive, foc de tabara Prima zi a celei de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Dansuri…

- Cricaul va gazdui in perioada 22 – 23 iunie 2019 a XIII-a editie a Festivalului Cetatilor Dacice, cel mai vechi festival de reconstituire istorica antica din Romania. Timp de doua zile peste 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o calatorie…

- Meteorologii au emis o avertizare cu COD PORTOCALIU, valabil in județul Alba pana la ora 19.30. Sunt prognozate ploi torențiale puternice. Se vor semnala : averse ce vor cumula 30…35 l/mp, vijelie, grindina de dimensiuni medii, descarcari electrice Localitațile vizate: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj,…

- Joi, 13 iunie 2019, la Gradinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia, s-a desfașurat cea de-a XI-a ediție a FESTIVALULUI COPIILOR „SA CRESC MARE ȘI SANATOS!”. Pentru doua ore, copiii gradinitelor din Alba Iulia s-au intrecut in dansuri si voie buna. De altfel, „la butoane” s-a aflat prof. Veronica…