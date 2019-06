Festivalul Medieval Oradea capătă dimensiuni europene Șanțul Cetații va deveni targ medieval și tabara de lupta pentru cateva zile, de joia viitoare și pana duminica, cand 600 de cavaleri, luptatori și meșteșugari, intre care și unii din cele mai renumite trupe din Europa, vor reconstrui in jurul Cetații atmosfera, viața cotidiana și luptele Evului Mediu. Ediția Festivalului din acest an e promovata ca una fara precedent in istoria de 25 de ani a evenimentului, prin participarea celor mai bune trupe de reconstituire medievala din Europa. In curțile Cetații vor avea loc concerte, demonstrații și ateliere de meșteșuguri. Vineri, 5 iulie, e anunțat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

