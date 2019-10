Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani au peste 200 de mii de tractoare, fata de cele 128 de mii pe care le aveau in 1989, astfel incat granita Romaniei ar putea fi inconjurata de patru randuri de tractoare, a declarat miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Forumul Fermierilor, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant Simion Hanescu afirma, in mesajul de Ziua Educatiei, ca a sosit momentul ca Senatul sa adopte initiativa legislativa privind protectia salariatilor din invatamant si ca scoala romaneasca sa primeasca finantarea prevazuta de lege.

- Parlamentul are pe agenda de lucru a saptamanii viitoare mai multe acte normative, printre care si propunerea legislativa de impozitare a pensiilor speciale. Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale se va afla in atentia deputatilor, dupa ce, in aceasta saptamana a trecut de Senat fara niciun…

- „Da, am vazut și eu, ca de obicei din pacate in Romania constați in fiecare zi lipsa de cultura financiara sa spunem este cea care probabil, banuiesc ca acesta este motivul care cauzeaza o astfel de interpretare. Nu știu cine a citit cum a citit, dar nu ințeleg de ce aceasta concluzie. Toate companiile,…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) considera ca initiativa de reglementare in domeniul tutunului introduce masuri care ar afecta negativ industria ospitalitatii, interzicand folosirea produselor cu potential de risc redus in spatii publice inchise, precum si…

- Un grup de deputati socialisti si ai blocului "ACUM" au inregistrat o initiativa legislativa pentru modificarea legislatiei referitoare la importul vehiculelor de transport uzate. Astfel, va fi permis importul auto potrivit careia va creste limita maxima .

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 283 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si hor-ticultura, operator la masini…

- Initiativa a fost lansata in aprilie, din dorinta de a promova biodiversitatea, dorindu-se ca ineditele spatii verzi sa fie cu precadere imbietoare pentru o categorie aparte de "locuitori": vrednicele albine, a caror populatie a cunoscut un accentuat declin in ultimul timp. In prezent, 316 statii de…